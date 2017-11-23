10 интересных фактов о моржах

© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"

В дикой природе моржи живут около 30 лет. Самки начинают давать потомство в возрасте 7–8 лет и обычно раз в три года рожают одного детеныша, который остается с матерью около двух лет. Беременность длится 15 месяцев.