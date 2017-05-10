Семейные нежности белых медведей

© Виктор Никифоров

Медвежата проведут с мамой более двух лет, перенимая уникальный опыт охоты на тюленей среди дрейфующих морских льдов. До сих пор не существует (это, наверное, и невозможно) методики подготовки одиноких белых медвежат к выпуску из зоопарка в дикую природу – только уникальный мамин опыт