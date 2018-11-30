Отходы Байкальского ЦБК будут ликвидировать после доработки документации

ИРКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Финансирование работ по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) по просьбе правительства Иркутской области перенесено на 2021 год в связи с необходимостью доработки проектной документации АО "Росгеология", сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Счетная палата РФ подвергла критике действия министерства природы Иркутской области в связи с тем, что мероприятия по ликвидации отходов БЦБК, которые должны быть завершены к 2020 году, фактически еще не начинались.

Как сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии Приангарья, правительство региона ранее направило в адрес Минприроды РФ обращение — исключить финансирование мероприятий по ликвидации отходов БЦБК в 2018 году. А средства федерального бюджета в размере 1,11 млрд рублей перенести на 2021 год. Федеральный центр поддержал это обращение.

"Это связано с тем, что весной 2018 года Росгеология сообщила о приостановке и невозможности выполнения работ надлежащего качества в объеме, предусмотренном контрактом, до устранения выявленных несоответствий проектной документации действующему законодательству", — сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов Приангарья Андрея Крючкова сообщала, что предприятие АО "Росгеология" должно завершить корректировку проектной документации до 30 июня 2019 года. Затем ей предстоит получить заключение Госэкспертизы, и только после этого станет возможным начать работы по ликвидации отходов.

Работа Байкальского ЦБК была остановлена в декабре 2013 года. В 2017 году был заключен госконтракт на ликвидацию последствий воздействия отходов комбината, исполнителем по нему стала "Росгеология".