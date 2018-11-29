В Сайлюгемском парке увеличилась численность краснокнижных баранов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В 2018 году на территории национального парка "Сайлюгемский" зафиксировали 1154 горных барана (аргали), сообщает пресс-служба организации.

По сравнению с прошлым годом, когда численность животных составляла 976 особей, популяция выросла на 18%.

Сотрудники проводили осмотр хребта Сайлюгем: пять человек проложили 22 пеших маршрута по ключевым местам обитания краснокнижного барана. Во время мониторинга численности аргали фиксировалось каждое животное.

"Учет численности аргали был проведен в период гона, когда животные максимально сбиты в крупные смешанные стада, что значительно облегчает задачу исследователей", — сообщил руководитель учетной группы, научный сотрудник национального парка Алексей Кужлеков.