За два года ОНФ добился ликвидации более 11 тысяч незаконных свалок

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. С февраля 2017 года Общероссийский народный фронт добился ликвидации 11 556 незаконных свалок на территории России, сообщается на сайте организации.

На проект ОНФ "Интерактивная карта свалок" за это время поступило 23 906 обращений. Эксперты и активисты устранили более 48% отмеченных на карте проблем.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, на данный момент в работе находятся 10 523 обращения.

"За два года работы проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Томской области на ресурс поступило 674 жалобы на незаконные свалки и неудовлетворительную работу мусорных полигонов. Из них уже сейчас устранено 609 проблем, а 65 — взято в работу. Также стоит отметить, что значительных успехов в устранении незаконных свалок добились Республика Адыгея (98 из 111), Белгородская (102 из 119) и Тульская области (489 из 591)", — добавил Миронов.