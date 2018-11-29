В 10 лесничествах Приморья запретили рубку дальневосточной липы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Решение о запрете рубки дальневосточной липы в 10 лесничествах Приморского края на площади 48 тысяч гектаров озвучил на совещании 28 ноября во Владивостоке министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Минприроды России поступило обращение от жителей и временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

"Мы проработали обращение. Приказом Рослесхоза выделены участки липы в 10 лесничествах Приморского края на площади 48 тысяч гектаров, где рубка запрещена", ‒ проинформировал министр.

На совещании специалисты подчеркнули, что сохранение эндемичных дальневосточных видов лип Таке, амурской и маньчжурской липы имеет первоочередное значение для отрасли пчеловодства: эксперты и авторы обращения уверены, что предложенные меры позволят сохранить медоносные участки с насаждениями вокруг пасек и благоприятно скажутся на социально-экономической и экологической обстановке территории.

Кроме того, на совещании подробно обсудили вопросы принятия мер для предотвращения наводнений: речь шла о зонировании территорий потенциального затопления, строительстве инженерных сооружений, поддержании пропускной способности русел рек.

Проектом плана мероприятий до 2023 года предусмотрено возведение 16 объектов гидротехнических сооружений в 10 муниципалитетах.