Кузбасс будет ориентироваться на подземную добычу угля для защиты экологии

ШАНХАЙ, 27 ноя – РИА Новости. Кузбасс будет больше уделять внимание подземной добыче угля, чтобы не наносить ущерб экологии, при этом необходимо обеспечить самый высокий уровень промышленной безопасности, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, находящийся с рабочим визитом в Китае.

"В последние годы мы очень активно занимались открытой добычей, при этом резко уменьшили количество погибших на шахтах, но нанесли достаточно серьезный ущерб окружающей среде. Поэтому мы сейчас меняем стратегию, мы будем больше уделять внимания именно подземной добыче", — заявил Цивилев во время встречи с руководством Китайской угольной инженерно-технологической корпорации CCTEG.

Он добавил, что подземная добыча должна быть на высочайшем уровне промышленной безопасности. "Гибели людей мы не имеем права допустить", — подчеркнул Цивилев. Губернатор пояснил, что именно поэтому регион заинтересован в эксплуатации подземных очистительных комплексов.

Цивилев также рассказал, что на территории Кузбасса очень много шламовых отстойников, оставшихся с советского периода, и сейчас стоит проблема их утилизации.

"Отдельная интересная отрасль – экология. Я слышал о том, что вы разработали новые котельные, которые работают на угольной пыли по выбросам близким к выбросам от газа… Одним из главных направлений утилизации этих отстойников мы видим как раз в применении этих шламов. Поэтому это тоже может быть интересным сотрудничеством", — сказал Цивилев.