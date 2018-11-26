На "Днях Арктики в Москве" обсудили снижение загрязнения в портах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Системы водяной завесы, растворы для безопасной транспортировки угля, орошение дорог, туманно-снежные пушки — самые современные технологии для организации безопасной, экологически безвредной перевалки грузов в портах приарктической зоны обсуждали на отраслевой сессии "Экологическая безопасность Северного морского пути" в рамках форума "Дни Арктики в Москве". Об этом сообщает оргкомитет форума.

Как заявил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Андрей Колодкин, к 2025 году порты должны достигнуть нулевого уровня выброса, при этом объемы перевалки грузов увеличатся на 30%. По его словам, перед портами поставлена задача полного технического перевооружения.

В общей сложности инвестиции стивидоров в мероприятия по снижению экологического ущерба составили 4,2 миллиарда рублей только за 2017-2018 годы. Применение новых технологий позволит снизить пыление при перевалке угла не менее чем в 8-10 раз.

Представитель губернатора Архангельской области Лев Левит рассказал о планах развития портовой инфраструктуры региона, в том числе представил проект создания порта и перерабатывающих мощностей на Новой Земле.

Генеральный директор АО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько рассказал о масштабных преобразованиях портовой инфраструктуры, в том числе о совершенствовании системы противоветренных стен, защищающих от сильных порывов ветра и угольной пыли.

На сегодняшний день Мурманский морской торговый порт добился снижения пыления при перевалке угля в четыре раза. Удалось пройти сертификацию ИСО 14000.