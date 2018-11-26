Орнитологи обсудили учет и сохранение перелетных птиц Арктики

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В рамках международного форума "Дни Арктики в Москве" в парке "Зарядье" состоялся круглый стол "Крылья над Арктикой: заповедные территории для глобального мониторинга перелетных птиц" с ведущими орнитологами страны, сообщается на сайте Министерства природы РФ.

Участники представили обзор современного состояния охраны и мониторинга перелетных птиц вдоль арктического побережья на базе российских и зарубежных особо охраняемых природных территорий, а также показали ключевые научные и природоохранные проекты, посвященные заявленной теме.

Кроме того, на круглом столе были обозначены основные проблемы, связанные с изучением и охраной птиц. Особое внимание эксперты уделили организации народного мониторинга на арктических ООПТ с участием волонтеров посредством вовлечения их в соревнования по бердингу — спортивной орнитологии.

"Были случаи, когда бердерам удавалось фиксировать на территориях новые виды птиц. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать эту инициативу", — отметил заместитель директора "Росзаповедцентра" Демьян Смилевец.