"Восточный порт" инвестирует в экобезопасность 1,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости/Прайм. "Восточный порт" (входит в угольный портовый холдинг "Управляющая портовая компания") инвестирует в мероприятия по экологической защите 1,4 миллиарда рублей, инвестиции в программу экобезопасности рассчитаны на 2018-2019 годы, сообщил журналистам в ходе форума "Транспорт России" управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак.

"Наши инвестиции в экологию… это 1,4 миллиарда рублей. На сегодняшний период уже инвестированы и заключены договоры на поставку техники, возведение ветрозащитных сооружений и другие мероприятия…", — сообщил Байбак.

"Восточный порт" расположен в Находке. В начале ноября врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил ввести экологический сбор с углеперевалочных компаний Находки из-за жалоб местных жителей.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов по инициативе Кожемяко, сказал, что если какой-то местный налог считается правильным и возможным, губернатор вправе его внедрить.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки.

Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ (сейчас — вице-премьер, руководитель аппарата правительства) Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки. Проблемой также заинтересовался Гринпис, который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.

"Управляющая портовая компания" — крупнейший угольный портовый холдинг России. Уголь отгружается в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Ожидается, что к 2019 году общий годовой грузооборот специализированных морских угольных портов под управлением компании превысит 70 миллионов тонн.