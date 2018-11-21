"Росгеология" намерена начать ликвидацию отходов Байкальского ЦБК

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государственный холдинг "Росгеология" начнет ликвидацию отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината после получения разрешения государственной экологической экспертизы, которое ожидается к 30 июня 2019 года, заявил генеральный директор компании "РГ-Экология" Артем Полтавский.

"Непосредственно к ликвидации мы приступим только после выдачи всех необходимых разрешительных документов. Положительное заключение государственной экологической экспертизы планируем получить к 30 июня 2019 года", – сказал Полтавский в Государственной думе.

Как напомнил выступающий, работа Байкальского ЦБК была остановлена в декабре 2013 года. В 2017 году был заключен госконтракт на ликвидацию последствий воздействия отходов комбината, исполнителем по нему стала "Росгеология".

Однако в начале 2018 года было установлено, что описанный в техническом задании проект нереализуем. В этой связи в июле 2018 года было подписано дополнительное соглашение к госконтракту, которое требует разработки нового проекта. При этом список объектов рекультивации расширен.

В частности, теперь обязательна ликвидация и 160 тысяч кубометров черного щелока – ядовитых отходов в хранилищах и очистных сооружениях Байкальского ЦБК. Сегодня по нему уже проводятся испытания в лабораторных условиях.

"Росгеология также приступила к инженерным изысканиям, которые позволят определить точный объем и структуру отходов. Эти данные нужны, чтобы выбрать технологию производства работ. Со 2 июля холдинг выполняет опытно-промышленные работы на Солзанском полигоне", – добавил представитель холдинга.