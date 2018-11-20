Денис Храмов: Потенциал Арктики огромен

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В недрах Арктики содержится 55 трлн кубометров, нефти ‒ более 10 млрд тонн, газового конденсата ‒ почти 3 млрд тонн, угля ‒ без малого 9 млрд тонн. Как сообщает arctic.ru, об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов на пресс-конференции в информагентстве ТАСС. Он подчеркнул, что при добыче этих запасов необходимо сохранить природу региона.

Мероприятие было посвящено открытию федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве", который будет проходить в столице с 21 по 25 ноября 2018 года на нескольких знаковых площадках.

"Потенциал новых открытий огромен. Например, недавно на Северо-Обском участке были найдены месторождения газа. Наличие таких богатств в первую очередь означает, что мы обязаны использовать максимально щадящие природу технологии добычи высочайшего стандарта. Так, как это сделали, к примеру, на Ямале, где была проведена титаническая работа: созданы модульные конструкции, балансировка системы", — рассказал Денис Храмов.

Он также сообщил, что в майских указах президента поставлена задача увеличить объём перевозок грузов по Северному морскому пути до 80 млн тонн. "Важно выдерживать темпы доставок, чтобы защитить конкурентные преимущества, в том числе по углеводородам", ‒ сказал Денис Храмов.

"Я ещё раз хочу подчеркнуть, что наша первейшая задача ‒ при всех промышленных планах сохранить хрупкую арктическую природу", — заявил заместитель министра природных ресурсов РФ.

Подробная программа "Дней Арктики в Москве" и её последние изменения ‒ на официальном сайте форума http://arctic-days.ru/. МИА "Россия сегодня" и Arctic.ru являются информационными партнёрами форума.