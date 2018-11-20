В нацпарке «Куршская коса» пройдет экологическая акция

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Завершающая Год волонтера масштабная экологическая акция "Чистая страна" пройдет 24 ноября 2018 года в национальном парке "Куршская коса", сообщает пресс-служба Минприроды России. В акции примут участие более 350 активистов и волонтеров.

Добровольцы благоустроят территорию визит-центра (14,7 км) парка около Богатырской часовни, уберут мусор на морском побережье от поселка Лесной до визит-центра парка (около 5 км).

В рамках проекта также пройдет флешмоб на берегу Балтийского моря напротив визит-центра — из 600 метров атласной ткани будет сплетена самая большая коса длиной 200 метров и шириной 10 м. Коса будет синего и зеленого цветов, что символизирует переплетение водных ресурсов с растительностью на Куршской косе. В такой форме организаторы акции хотят показать значимость популяризации, защиты и ухода за такими памятниками природы, как Куршская коса, которая является достоянием всего мира.

Организатором акции выступил совет по делам молодежи при патриархе.