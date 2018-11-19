Эксперты ОНФ предложили создать в Крыму национальный парк

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ обращение с предложением создать на территории Севастополя и Республики Крым национальный парк "Южнобережный", сообщает пресс-служба ОНФ.

Создание федеральной особо охраняемой природной территории предлагается на базе существующего природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи" за счет увеличения его площади и включения в него экологически эффективных территорий, находящихся под угрозой уничтожения.

"Общественная инициатива по созданию национального парка "Южнобережный" общей площадью 2700 гектаров предполагает расширение территории ландшафтного заказника "Ласпи" практически в 2,5 раза, до границ заказника регионального значения "Мыс Айя" и гидрологического памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Сарыч", с последующим включением в новый национальный парк части акватории Черного моря", — отметил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Он сообщил, что Народный фронт уже направил письмо министру природных ресурсов и экологии России с предложением о создании национального парка.

"Согласно майскому указу президента, к 2024 году в России должно появиться не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения. Для сохранения биологического разнообразия было бы логично, чтобы новые ООПТ появились в самых разных уголках нашей страны, именно в тех местах, которые особенно нуждаются в повышенной защите. Безусловно, к этой категории можно отнести и экологически эффективные территории города Севастополя и Республики Крым", — добавил Гутенев.