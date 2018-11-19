Нобелевские лауреаты выступят на форуме "Арктика: настоящее и будущее"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В программе восьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее" примут участие ведущие российские и зарубежные учёные в разных областях, в том числе лауреаты коллективной Нобелевской премии мира 2007 года в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата Олег Анисимов и Игорь Башмаков. Об этом сообщает портал Arctic.ru.

Климатолог Олег Анисимов выступит на рабочей сессии "Изменение климата и таяние вечной мерзлоты", его доклад будет посвящён изменениям в криолитозоне Арктики. Проблеме деградации криолитозоны в рамках секции будет уделено большое внимание. По мнению учёного, этот процесс способен кардинально повлиять на жизнедеятельность населения Арктики.

Игорь Башмаков более 20 лет руководит центром по эффективному использованию энергии. Сегодня учёный является одним из ведущих российских экспертов в области разработки и реализации политики повышения эффективности использования энергии. Игорь Башмаков выступит в панельной сессии "Энергоснабжение в Арктике: технологии и инновационные решения".

Восьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" будет проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря 2018 года. Об участии в его работе заявило более 2000 человек — представители 40 российских регионов и 20 зарубежных стран. МИА "Россия сегодня" и arctic.ru обеспечивают информационную поддержку форума.