Устроившая свалку в Люберцах организация привлечена к ответственности

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта организовали проверку свалки в деревне Машково городского округа Люберцы Московской области. По результатам проверки собственник участка привлечен к ответственности, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" на интерактивную карту свалок в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Московской области поступили обращения жителей Люберец с сообщениями о том, что на участке в Машково производится сортировка и прессовка твердых коммунальных отходов.

По данным публичной кадастровой карты, этот участок площадью 4,6 гектара разрешено использовать для размещения производственных, коммунальных и складских предприятий. Санитарно-защитная зона — 50 метров. Однако в непосредственной близости от данного земельного участка расположены индивидуальные жилые дома, и, судя по карте, расстояние от границы участка до ближайшего дома не превышает 30 метров.

Активисты ОНФ направили по этому поводу обращение в министерство экологии и природопользования Московской области. Как сообщили в министерстве, специалисты провели в Машково выездную проверку и выявили нарушения природоохранного законодательства.

За несоблюдение экологических требований организация, осуществляющая деятельность на этом участке, привлечена к административной ответственности. Руководству организации внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Как отметил член регионального штаба ОНФ Антон Хлынов, активисты движения контролируют исполнение представления.

Через интерактивную карту свалок ОНФ каждый неравнодушный житель нашей страны может сообщить о фактах незаконного складирования или захоронения отходов. На сегодня пользователи поставили на карте 1231 отметку на территории Подмосковья, из них 563 проблемы решены и 657 находятся в работе. Мониторинг объектов размещения отходов в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" продолжается.