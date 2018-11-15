Новый вид губоногих многоножек нашли в Тигирекском заповеднике

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Тигирекском заповеднике открыли новый вид беспозвоночных животных — губоногая многоножка, сообщает пресс-служба организации.

Она получила название Shikokuobius altaicus. Ближайший родственник найденной многоножки живет в Японии, а всего в Северном полушарии известно 13 видов семейства Anopsibiidae, к которому относятся шикокуобиусы.

Совместными усилиями сотрудницы заповедника Татьяны Кругловой и волонтеров многоножки были обнаружены во время проведения почвенно-зоологических исследований. Животные обитают в почве на глубине 20-40 сантиметров, длина их тела составляет 4-6 миллиметров.