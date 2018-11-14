В форуме "Арктика: настоящее и будущее" примут участие 2 тысячи человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Об участии в восьмом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" заявили более 2 тысяч человек, сообщается на портале Arctic.ru.

Мероприятие будет проходить с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге при поддержке государственной комиссии по развитию Арктики. На площадках форума выступит более 350 спикеров. Организатор мероприятия — Ассоциация полярников.

"Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" способствует достижению основных национальных интересов России в Арктике путем развития взаимодействия гражданского общества как в формате общественного диалога с органами власти, так и в формате общественной дипломатии с участниками международного неправительственного взаимодействия", — заявляют организаторы.

Крупнейшие российские компании, работающие в Арктике, а также регионы РФ представят на форуме свои проекты. Дискуссия пройдет в формате пленарных заседаний, рабочих сессий и круглых столов.