Москва в два раза увеличит расходы на экологию в ближайшие три года

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Участники заседания комиссии Мосгордумы по экологической политике обсудили проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в части вопросов экологии, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Председатель комиссии Зоя Зотова заявила, что в ближайшие три года город почти в два раза увеличит расходы на экологию.

"Трехлетний проект столичного бюджета предполагает финансирование широкого ряда мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, закупку транспортных средств высокого уровня экологической безопасности, повышение энергоэффективности всех отраслей городского хозяйства, экологическое образование", — отметила она.

Также на заседании подвели итоги эколого-просветительского проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ", охватившего 300 учебных комплексов Москвы, в нем приняли участие более полумиллиона школьников.

Самые результативные и активные получили грамоты и благодарности председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике, а сама Зоя Зотова получила медаль ГБОУ дополнительного образования города Москвы "Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" департамента образования города Москвы "За вклад в развитие юннатского движения и экологического образования в Москве".