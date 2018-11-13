Росгвардия примет участие в форуме "Арктика: настоящее и будущее"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Проведение восьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее" обеспечит сотрудничество гражданского общества и силовых структур для развития арктической зоны России, считает директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов, сообщается на портале Arctic.ru.

"Не вызывает сомнения, что работа форума позволит обеспечить плодотворное общение всех сфер гражданского общества и силовых структур, что, безусловно, будет способствовать дальнейшей реализации стратегии развития арктической зоны Российской Федерации", — говорится в его приветственном слове к участникам форума.

Представители ведомства выступят с докладами на панельной сессии "Комплексное обеспечение безопасности в Полярном регионе", которая состоится 5 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

По мнению Золотова, устойчивое социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации возможно лишь при комплексном обеспечении защиты территории региона от существующих угроз, в том числе террористического характера.

"Росгвардия вносит свой вклад в формирование в Арктике стабильной системы безопасности, обеспечивая охрану ряда объектов морских портов Северного морского пути с задействованием современных мобильных комплексов инженерно-технических средств физической защиты", — отметил директор Росгвардии.

Росгвардия уже сформировала делегацию для участия в деловой программе восьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который будет проходить 5-7 декабря в Санкт-Петербурге.