ОНФ выступил против свободной застройки ООПТ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что проект поправок, подготовленных Минэкономразвития РФ и направленных на совершенствование порядка определения правового режима использования земель, способен нанести существенный удар по всем экологически эффективным сельскохозяйственным территориям.

Как говорится в сообщении на сайте ОНФ, в случае принятия данного законопроекта в нынешнем виде с 2025 года в России вместо семи категорий земель появятся 18 территориальных зон, для которых устанавливаются разрешенные виды использования земельных участков. Это грозит значительными рисками для лесов, ООПТ и сельскохозяйственных земель, которые могут быть существенно уменьшены и отданы под застройку.

По мнению модератора тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрия Миронова, в новом законе прежде всего заинтересованы собственники крупных земельных массивов, в том числе сельскохозяйственных земель.

"Но не только сельскохозяйственные поля попадут под застройку. Согласно российскому законодательству, земельные участки различного целевого назначения могут включаться в границы национальных парков, природных парков и иных категорий ООПТ. Поэтому, если предлагаемый Минэкономразвития закон будет принят в нынешней редакции, такие участки могут быть не отнесены к природоохранной зоне и тем самым возникнет коллизия, поскольку режим данной территории будет противоречить разрешенному использованию земельных участков данной территориальной зоны", — отметил он.

Миронов добавил, что нормы, прописанные в предлагаемом законопроекте, означают, что из границ особо охраняемых природных территорий, включая государственные природные заповедники и национальные парки, должны быть исключены значительные территории, что приведет к их фрагментации и деградации.

По словам Дмитрия Миронова, совершенно непонятно, по каким критериям будет определяться то, какие объекты не имеют природоохранного значения, а также нахождение и эксплуатация каких объектов в границах особо охраняемой территории не соответствует целям ее создания.

"Существующий законопроект представляет большой риск для всей системы особо охраняемых природных территорий и полностью противоречит тем целям и задачам относительно развития ООПТ, которые приводятся в "майском указе" президента. Пострадают и леса, более 50% которых не находится на кадастровом учете. Это означает, что все эти территории могут оказаться в зоне риска", — резюмировал Миронов.