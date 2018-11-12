АНО «Дальневосточные леопарды» возьмёт шефство над юннатами Зоомузея МГУ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вклад в работу Кружка юных натуралистов Зоомузея МГУ внесёт АНО "Дальневосточные леопарды". В стенах Зоологического музея МГУ планируется создать современную базу для полноценных лабораторных занятий в кружке, пополнить фонд учебных пособий, оборудования для практикумов, компьютерной техники, говорится на сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

"Перспективный план развития КЮНа включает расширение возможностей кружка в области лабораторных и полевых занятий. Это в первую очередь привлечение к работе кружка новых преподавателей из числа высококвалифицированных биологов и натуралистов, в том числе работников заповедных территорий", — говорится в сообщении.

Организаторы также отмечают, что в рамках проекта предусмотрено расширение географии ежегодных полевых практик и экспедиций. Планируется пополнение материальной базы ‒ специального полевого оборудования и снаряжения.

"Деятельность по поддержке юннатского движения должна иметь всероссийский масштаб, а работа с мотивированными школьниками ‒ будущими биологами и экологами ‒ должна быть отнесена к приоритетным направлениям просветительской деятельности учебных и природоохранных государственных учреждений", — сообщает пресс-служба АНО "Дальневосточные леопарды".

Кружок юных натуралистов (КЮН) зоологического музея Московского государственного университета существует с 1991 года. На сегодня он является одним из сильнейших юннатских кружков Москвы. Работа КЮНа заключается в проведении теоретических, практических, выездных и экскурсионных занятий, а также учебно-исследовательских практик, охватывающих все природные зоны нашей страны от Заполярья до юга Дальнего Востока.

В 2018 году юннатское движение России отметило 100-летний юбилей. Первая станция юных любителей природы была основана в 1918 году в московских Сокольниках. В дальнейшем станции юннатов создавались на всей территории страны. Во многом благодаря именно этому движению в России выросло не одно поколение известных на весь мир селекционеров, агрономов, лесоводов, биологов широкого профиля, экологов и деятелей охраны природы.