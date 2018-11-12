Путин обсудит с правительством новую систему обращения с бытовым мусором

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с правительством переход регионов в 2019 году на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила пресс-служба Кремля.

"Двенадцатого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет переход субъектов Российской Федерации с 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", — говорится в сообщении.

С докладом на эту тему выступит министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

В России с 1 января 2019 года вводится новая система обращения с коммунальным мусором. Все регионы должны к этому времени составить территориальные схемы и программы по обращению с отходами и определить региональных операторов по обращению с мусором.