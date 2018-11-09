Более 2 тысяч общественных экологических инспекторов получили сертификаты

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В рамках проекта "Школа общественных экологических инспекторов" более 2 тысяч добровольцев из всех субъектов России прошли обучение. Специалистов подготовили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Минприроды России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, сообщает пресс-служба министерства.

8 ноября состоялось вручение сертификатов о прохождении курса участникам проекта.

"Уверен, на всех направлениях природоохранных мероприятий сегодняшние выпускники школы ОНФ станут нашими настоящими помощниками. Росприроднадзор уже планирует привлекать общественных инспекторов к рейдам и патрулированию", — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на церемонии вручения.

Общественным инспекторам по охране окружающей среды может стать каждый россиянин, достигший 18-летнего возраста и прошедший аттестацию.