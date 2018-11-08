Новый полпред в СЗФО уделяет особое внимание экологии в Арктике

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Назначенный полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан хорошо знаком с основными проблемами Ненецкого округа, уделяет серьезное внимание вопросам экологии и безопасности в Арктике, считает губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

В среду президент России Владимир Путин назначил полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Ранее Гуцан занимал должность заместителя генерального прокурора России.

"Александр Владимирович Гуцан неоднократно бывал в Ненецком автономном округе, знаком со спецификой региона. Глубоко погружен в основные проблемы, которые нам удается решать, в том числе в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ, я имею в виду проблему долгостроев", — пояснил Цыбульский РИА Новости.

Он также сообщил, что общался с Гуцаном в сентябре в Нарьян-Маре на совещании Совбеза РФ по вопросам безопасности и экологии.

"Я должен сказать, что позиция Александра Владимировича — как в отношении необходимости организации особого подхода к безопасности арктических территорий, так и в плане выстраивания отношений между недропользователями и кочевым населением в части сохранения экосистем — позволяет быть уверенным, что эти вопросы получат серьезную поддержку теперь уже в лице полномочного представителя президента в СЗФО", — отметил глава НАО.