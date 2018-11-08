ОНФ представил рейтинг регионов по эффективности ликвидации свалок

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта представили рейтинг регионов по эффективности ликвидации незаконных свалок, лидерами стали Томская область, Республика Адыгея, худшими признаны Сахалинская и Магаданская области, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Лучшими по эффективности ликвидации свалок у нас стали Томская область (ликвидировано 593 из 677), Республика Адыгея (95 из 108), Белгородская область (101 из 116), Республика Татарстан (716 из 799), Тульская область (469 из 585)", – цитирует модератора тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрия Миронова пресс-служба.

К числу лучших регионов также относятся Ивановская (114 из 168), Новосибирская (200 из 275), Иркутская (179 из 268), Вологодская (167 из 251) и Липецкая (133 из 207) области, отмечается в сообщении.

"Худшими регионами в рейтинге стали Сахалинская область (ликвидирована 51 из 271), Магаданская область (41 из 75), Республика Бурятия (44 из 118), Владимирская область (53 из 164), Челябинская область (125 из 963), Самарская область (291 из 801), Забайкальский край (50 из 322), Приморский край (22 из 120)", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что рейтинг основан на данных ресурса "Интерактивная карта свалок", куда поступило 23483 обращения. По сообщению пресс-службы, из них в работе находится 9906, а ликвидировано уже 11132 свалки, что составляет более 47% от всех обозначенных проблем.

"При этом мы учитывали не только ликвидированные свалки, но и те, которые были уже приняты в работу органами власти", – приводит слова Миронова пресс-служба.

Он подчеркнул, что во всех выделенных регионах властям необходимо обращать больше внимания на проблему с незаконными свалками, в том числе и для того, чтобы выполнить майский указ президента, отмечается в сообщении.

По словам модератора, экологические рейтинги – один из инструментов общественного контроля, который показал свою эффективность.

"Благодаря этому у местных и региональных властей появляется дополнительная мотивация как можно скорее решить конкретную проблему в своем регионе", – считает Миронов.

Он отметил, что ОНФ регулярно представляет экологические рейтинги регионов по самым разнообразным вопросам – от эффективности по ликвидации свалок до вопроса создания "зеленых щитов".