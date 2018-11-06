На Волге выявлено более 230 объектов, загрязняющих окружающую среду

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Минприроды России провела исследование береговой линии Волги в 17 регионах страны. Как сообщает пресс-служба Минприроды России, специалисты выявили более 230 объектов, негативно воздействующих на окружающую среду, среди которых 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда.

Специалисты также провели исследование Волги с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые делали аэрофотоснимки в высоком разрешении русла реки и 250 метров береговой линии. В настоящий момент проводится анализ полученных снимков для формирования детальной карты объектов негативного воздействия.

Выявленные в результате исследований объекты будут ликвидированы в рамках реализации проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

Работы по восстановлению экологической обстановки на Волге ведутся Минприроды России с 2013 года в рамках ФЦП "Вода России". В ходе программы был разработан целый комплекс мероприятий, включающий обводнение Волго-Ахтубинской поймы, строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений. Также были определены меры по улучшению условий воспроизводства рыбных популяций. Эти мероприятия, составленные на основе обширных научных исследований, наблюдений и замеров, легли в основу приоритетного проекта.

C 2019 года произойдет переформирование приоритетного проекта в федеральный — "Оздоровление Волги", который является одним из одиннадцати направлений национального проекта "Экология". Среди ключевых задач — ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, извлечение и утилизация затонувших судов, сокращение доли загрязненных сточных вод. Для реализации столь масштабного проекта будет привлечено более 220 миллиардов рублей в том числе почти 50 миллиардов рублей из внебюджетных источников.