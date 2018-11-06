РГО поможет развивать науку об океане в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Русское географическое общество поможет развивать и популяризировать изучение Мирового океана в Калининградской области, сообщил журналистам в пятницу ученый-океанолог, полярник, первый вице-президент РГО Артур Чилингаров.

В четверг соглашение о сотрудничестве между РГО и правительством Калининградской области подписали Чилингаров и губернатор региона Антон Алиханов. Чилингаров предложил Алиханову занять должность председателя попечительского совета филиала РГО в Калининградской области, и задачи модератора деятельности общества в регионе возложили на директора музея Мирового океана Светлану Сивкову. В пятницу в Калининграде открылось заседание совета регионов РГО.

"Мы подписали соглашение с Калининградской областью, будем развивать все, что связано с изучением океана и морских просторов. То, что мы собрали представителей региональных отделений со всей России в Калининграде, уже говорит о том, что есть на что равняться, это уже даже не первая ласточка, а, можно сказать, "первая чайка", — сказал Чилингаров журналистам.

По словам директора музея Мирового океана Светланы Сивковой, соглашение с Русским географическим обществом у музея существует с 2015 года. Новое соглашение между РГО и регионом позволит уделить особое внимание вопросам географии, экологии. Свою лепту в это должен внести и музей, который в скором времени дополнится новым корпусом "Планета Океан", выполненным в виде огромного шара, его строительство идет на музейной набережной в Калининграде.

"Здесь присутствуют руководители ряда регионов, в географические общества которых мы обратимся, чтобы комплектовать новые палеонтологические коллекции, геологические, организовывать совместные выставки. Калининградская область получает много новых интересных друзей, мы охватываем как минимум всю нашу страну", — сказала Сивкова.

Русское географическое общество было основано в 1845 году, внесло значительный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Обществом были заложены основы отечественного заповедного дела. С ноября 2009 года попечительский совет общества возглавляет президент РФ Владимир Путин, президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тысяч участников в России и за рубежом.