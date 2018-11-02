ОНФ добился ликвидации свалки в районе станции Бойня в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Москве добились ликвидации свалки на земельном участке рядом с железнодорожной станцией Бойня Московской железной дороги, сообщает пресс-служба ОНФ.

На интерактивной карте свалок ОНФ москвичи отметили земельный участок рядом с железнодорожной станцией Бойня Московской железной дороги, захламленный бытовым и строительным мусором. Эксперты московского штаба ОНФ провели рейд, в ходе которого указанные факты подтвердились.

"По итогам рейда активисты написали обращение в адрес управы Нижегородского района Москвы, транспортной и природоохранной межрайонных прокуратур столицы с просьбой провести проверку фактов и принять меры в отношении лиц, виновных в нарушении санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства", — отмечают в пресс-службе.

В результате Юго-Западная транспортная прокуратура в ходе собственной проверки возбудила в отношении двух компаний дела об административных правонарушениях за организацию несанкционированной свалки отходов производства и потребления в районе железнодорожной станции Бойня. Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 440 тысяч рублей, а ОАО "РЖД" оштрафовано на 200 тысяч рублей.

Активисты московского отделения ОНФ провели еще один рейд и убедились, что свалка ликвидирована.