Минприроды РФ заинтересовано в развитии экотуризма на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России заинтересовано в развитии экологического туризма на острове Сахалин и заповедных территориях Дальнего Востока. Об этом заявил замглавы ведомства Мурад Керимов по итогам встречи заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко.

"Минприроды России заинтересовано в развитии экологического туризма на Дальнем Востоке, отдельное внимание уделяется созданию туристического кластера на острове Сахалин, росту турпотока на особо охраняемые природные территории. Приветствуем также высокотехнологичные инвестиционные проекты наших партнеров, которые помогут улучшить экологическую ситуацию, создать новые рабочие места", — цитирует Керимова пресс-служба министерства.

Данные проекты были представлены российской делегацией в рамках круглого стола с представителями японского бизнеса и отдельных встреч.

В ходе встречи стороны также отметили рост торгово-экономического взаимодействия на Дальнем Востоке, обсудили вопросы поддержки японских инвестиций в регионе, проекты в туризме и сельском хозяйстве.