В Нижнем Тагиле построят мусоросортировочный завод мощностью 185 тыс тонн

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мусоросортировочный завод будет построен в Нижнем Тагиле, город вошел в федеральный проект "Чистый воздух", заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании по экологическим проблемам в полпредстве Уральского федерального округа.

"Будет построен мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле мощностью 185 тысяч тонн", — заявил Куйвашев, рассказывая о мерах, предпринимаемых регионом для улучшения экологической обстановки.

По его словам, главные факторы, влияющие на экологическую обстановку в регионе, это выбросы в атмосферу промышленных предприятий, нехватка полигонов для хранения отходов, рост количества автомобильного транспорта и увеличение объема бытовых и промышленных отходов.

При этом, как отметил свердловский губернатор, с 2013 по 2017 года на 15,4% снизилось количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на 20,6% — объем использования природных вод и на 14,7% — сброс загрязненных сточных вод.