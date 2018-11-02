Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил снизят выбросы в атмосферу на 20%

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Три города уральского региона — Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил — вошли в федеральный проект "Чистый воздух", к 2024 году они на 20% снизят выбросы вредных веществ в атмосферу, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на совещании по экологическим проблемам в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО), которое состоялось 1 ноября.

По словам Кобылкина, регионы УрФО требуют особого внимания в связи с экологическими проблемами, работа делится на пять основных направлений: отходы, воздух, вода, биоразнообразие и доступные технологии. Одной из главных задач является повышение качества атмосферного воздуха, отметил глава Минприроды.

"Федеральным проектом "Чистый воздух" охвачены Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил, где в период до 2024 года планируется снизить совокупный объем выбросов на 20%, значит, снизить и уровень загрязнения", — сказал Кобылкин.

Он напомнил, что с 1 января в России начинает работать новая система управления отходами, в связи с чем попросил в рамках перехода на новую модель поставить это на контроль региональных операторов.

"По всем вопросам есть полное взаимодействие и понимание своей ответственности со стороны бизнеса и губернаторов", — уточнил Кобылкин.

Он добавил, что одним из участков повышенного внимания является строительство производственных и жилых объектов, из-за которых существенно увеличивается нагрузка на действующие очистные сооружения. Многие водные объекты, по словам Кобылкина, отнесены к загрязненным и экстремально загрязненным.

"В 2017 году в рамках сотрудничества органов исполнительной власти Свердловской области и крупных промышленных предприятий было освоено порядка 2,5 миллиарда рублей, что позволило достичь снижения показателей по сбросу загрязненных сточных вод в водные объекты на 24% и выбросы в атмосферу на 15,9%. Сократился и объем размещения отходов на 15,8%", — сказал в свою очередь полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

По его словам, вложения нефтяных компаний в реализацию природоохранных программ составили 82 миллиарда рублей, что позволило снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и воздух на 33,7%, увеличить уровень утилизации попутного нефтяного газа на 9,1% и снизить количество аварий на 19,5%. Полпред добавил, что экологические проблемы занимают вторую-третью позиции в перечне вопросов, вызывающих обеспокоенность населения. Три города УрФО — Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск — определены как территории с высоким уровнем загрязнения воздуха.