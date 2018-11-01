На "Ярмарку экологических проектов" подано почти 150 заявок

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жюри конкурса "Ярмарка экологических проектов" получило 149 заявок, сообщается на сайте Минприроды Московской области.

По словам министра экологии и природопользования МО Александра Когана в конкурсе участвуют не только работы из Москвы и Московской области, но и из других регионов.

"Ярмарка экологических проектов" ‒ это инициатива, направленная на выявление лучших идей и решений для улучшения природоохранной деятельности и оздоровления экологической обстановки в Московской области.

"Конкурс призван сформировать у населения культуру природопользования, вовлечь общественность в работу по охране окружающей среды", ‒ сказал руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ Рашид Исмаилов.