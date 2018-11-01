Экологический налог не сможет заменить возмещение за вред окружающей среде

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости/Прайм. Уплата налогоплательщиками в будущем экологического налога не может собой заменить возмещение хозяйствующими субъектами вреда окружающей среде, заявил замначальника управления конституционных основ публичного права Конституционного суда РФ Константин Байгозин.

Минфин планирует включить в Налоговый кодекс новый экологический налог, который, по замыслу, заменит существующий сейчас платеж за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Всего министерство планирует преобразовать в налоги шесть различных платежей в рамках работы по классификации неналоговых платежей.

"Тезис, на который я хотел бы обратить внимание, это предложение об исключении возможности требовать параллельно возмещения вреда наряду с уплатой так называемого будущего экологического налога. Здесь, мне кажется, все-таки недостаточно оснований, чтобы говорить о том, что уплата экологического налога может собой заменять возмещение вреда", — сказал он в рамках Налогового форума ТПП.

"Потому что, если все-таки речь идет об определенном возмещении вреда, то государство не должно отказываться от принуждения к возмещению причиненного вреда в интересах граждан. Этот момент мне кажется спорным", — добавил эксперт.

По его словам, возмещение вреда — это "некая ответственность, это имущественная ответственность, гражданско-правовая, то есть ей предшествует проступок, новый проступок, а не уплата налога". Уплата налога — это не ответственность, а конституционная обязанность, отметил Байгозин.

Он отметил, что Конституционный суд поддерживает работу по урегулированию вопросов по публичным платежам. "КС неоднократно подчеркивал, что только приветствует дальнейшее возможное действия по реформированию платы за негативное воздействие на окружающую среду", — добавил он. При этом при переходе на новый налог не должно произойти заметное ухудшение положения налогоплательщиков, сказал Байгозин.