ОНФ призвал Минприроды усовершенствовать систему экологического сбора

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт предложил Минприроды России повысить эффективность существующей системы расширенной ответственности производителя. Как сообщается на официальном сайте движения, речь идет об увеличении ставки экологического сбора и совершенствовании его формулы путем разделения на трудноперерабатываемые и "зеленые" товары, а также о повышении эффективности его администрирования.

Сейчас, согласно российскому законодательству, производители товаров и упаковок могут выбрать между уплатой экологического сбора или переработкой части произведенной ими продукции.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов отметил, что формула экологического сбора требует модернизации. По его словам, сейчас в ней нет никакой дифференциации между товарами и упаковками по степени их переработки и негативного влияния на окружающую среду. ОНФ предлагает оставить преимущество за "зеленой" продукцией перед теми товарами и упаковкой, которые сложно переработать.

"В формулу экологического сбора должен быть добавлен коэффициент "экологического следа". Он будет учитывать класс опасности товара, его объем и площадь, срок разлагаемости, а также степень негативного воздействия продуктов распада на окружающую среду. Производители "зеленых" товаров должны платить значительно меньше тех производителей, которые используют трудноперерабатываемые материалы", — отметил Миронов.

Свои предложения ОНФ уже направил в проектный офис национального проекта "Экология" Минприроды России.