Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Дикие северные олени Камчатки находятся на грани исчезновения, единственная вольная группировка этих животных на полуострове, сохранившаяся в Кроноцком заповеднике, насчитывает не более пятисот особей, сообщает пресс-служба природного резервата.

"Камчатский дикий северный олень — крупнейший в Евразии. Некоторые специалисты полагают, что это отдельный подвид, другие относят его к охотскому. Узнать это точно смогут генетики — необходимо собрать генетический материал животных для проведения исследований. Если выяснится, что это эндемик Камчатского края, то в ближайшее время без принятия срочных мер по его спасению, мы потеряем этот подвид", — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) Тараса Сипко.

Отмечается, что до 80-х годов прошлого века Камчатку населяло свыше 20 000 диких северных оленей. Резкое сокращение численности началось в результате нерациональной охоты, браконьерства и развития инфраструктуры. К 2006 году численность оленей сократилась до 2000 особей, их занесли в Красную книгу Камчатки как вид с "очаговым характером распространения и тенденцией к дальнейшему сокращению численности". Зимой 2010 года выпадение пепла после мощного извержения вулкана Кизимен сделало невозможным для оленей добычу корма на привычных пастбищах. Это стало основной причиной массовой гибели животных.

"Может так случиться, что наше поколение будет последним, кто видел диких оленей на Камчатке. Мы чётко понимаем, что сейчас дело не только в браконьерстве, существенное негативное влияние на и без того катастрофически малую численность популяции оказывает и изменение климата,. Сейчас пришло время исправлять ошибки людей, которые привели к трагическим последствиям для популяции диких северных оленей. Но без поддержки региональных властей нам с проблемой сохранения этих редчайших животных не справиться", — цитирует пресс-служба директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.

В качестве мер по по сохранению и восстановлению численности редких парнокопытных по всему их ареалу учёные предлагают использовать фотоловушки для мониторинга популяций, спутниковое слежение за животными с помощью радиоошейников, создание питомников по воспроизводству оленей, а также усиление охраны на территориях, граничащих с заповедными.