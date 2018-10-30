Расходы на экологию в Москве за три года составят более 200 млрд рублей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Расходы на экологические программы в проекте бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов составляют более 200 миллиардов рублей, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова в понедельник.

"Расходы экологической направленности даже увеличиваются. В проекте бюджета на предстоящие три года они проходят по трём государственным программам. Общий объём на три года планируется более 200 миллиардов рублей", — сказала Зяббарова на совместном заседании комиссий Московской городской думы.

Ранее президиум правительства Москвы одобрил проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Как заявил мэр, бюджет будет вновь социально ориентированным, в частности, расходы социального характера в 2019 году составят более половины от всего бюджета или более 1,3 триллиона рублей.