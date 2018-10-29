Эксперт: введение правил туризма поможет регулировать загрязнение Байкала

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Создание специальных правил туризма на Байкале поможет сократить человеческое воздействие на природу и регулировать рекреационную нагрузку. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Николай Будуев, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Сейчас необходимо максимально минимизировать антропогенное воздействие на природу Байкальского региона. Ввести правила туризма, позволяющие регулировать рекреационную нагрузку на заповедные территории Байкала, — решение правильное. Время меняется, и за каких-то 10-15 лет на Байкале появилась инфраструктура. Для туристов стали доступны новые места, в связи с чем нагрузка на территории резко выросла", — отметил он.

По словам Будуева, необходимо заниматься экологическим просвещением, координировать работу на уровне местного самоуправления так, чтобы максимально снизить негативное антропогенное влияние на прибрежные территории.

"Безусловно, мы поддерживаем данную инициативу. ОНФ изучит документы, которые будут регулировать правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, и даст свои предложения", — подытожил депутат.

Власти Иркутской области до конца года планируют утвердить правила туризма на заповедных территориях Байкала, за нарушение которых будет предусмотрена административная ответственность как для юридических, так и для физических лиц. Вопрос о том, как будут выявлять и привлекать нарушителей к ответственности, еще решается.