Законопроект об экологической информации скоро внесут в Госдуму

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Законопроект об экологической информации в ближайшее время будет внесен в Госдуму, заявил директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин.

"Законопроект подготовлен, прошел общественные обсуждения и сейчас подготовлен к внесению в правительство и направлен туда. Думаю, в ближайшее время будет принято решение о направлении его в Государственную думу", — сказал Колодкин в Совете Федерации.

По его словам, поручение о разработке закона было дано президентом России после заседания государственного совета в 2016 году.

"Нам дано поручение подготовить предложения об установлении понятия экологическая информация, законодательном совершенствовании возможности ее получения", — добавил Колодкин.