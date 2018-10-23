Активисты ОНФ посадили 2 тысячи деревьев на месте бывшего полигона в Туле

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта посадили более 2 тысяч деревьев в деревне Судаково городского округа Тулы, сообщается на сайте организации.

Рекультивация полигона, на месте которого теперь растут молодые деревья, завершилась в 2017 году. После проведения публичных слушаний Тульская областная дума приняла решение включить территорию полигона в "зеленый щит". Это означает, что на участке теперь запрещена вырубка, строительство и любой другой вид хозяйственной деятельности.

В акции приняли участие более 150 человек — школьники, студенты, представители общественных организаций и органов власти региона, а также неравнодушные жители.

Мероприятие проводилось в рамках работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.