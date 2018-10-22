ОНФ призывает власти навести порядок с вывозом мусора в Горно-Алтайске

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Алтай призвали власти Горно-Алтайска проводить реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, учитывая благополучие граждан и экологическую обстановку города, сообщает пресс-служба движения.

Уточняется, что из-за смены оператора по сбору, переработке и утилизации отходов в Горно-Алтайске возник мусорный коллапс.

"Ежедневно в региональное отделение Общероссийского народного фронта поступают звонки от возмущенных горожан. Люди просят общественников помочь навести порядок. Представители Народного фронта организовали рейды по контейнерным площадкам города", — говорится в сообщении.

Представители ОНФ обратились за разъяснениями в министерство регионального развития. В ведомстве объяснили, что в рамках перехода на новую систему обращения с отходами с 1 сентября сменился перевозчик мусора, и заверили, что данный вопрос в административном центре региона будет решен в кратчайшие сроки.

"Мы понимаем, что новшества вводятся в соответствии с изменениями в федеральном законе "Об отходах производства и потребления" и что в Республике Алтай продолжается реформирование сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Но эти перемены никоим образом не должны негативно влиять на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан", — отметила член регионального штаба ОНФ в Республике Алтай Майя Шурова.