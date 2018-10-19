Несанкционированные свалки в Иркутской области ликвидируют до 2024 года

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Несанкционированные свалки на территории Иркутской области ликвидируют до 2024 года в рамках программы "Охрана окружающей среды", сообщается на сайте местной администрации.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов начнут уже в этом году.

На реализацию программы выделят 35 миллионов рублей.

В ходе инвентаризации на территории Иркутской области выявили 948 мест скопления 12 миллионов кубометров бытовых отходов. В границах городских округов зарегистрировано 117 свалок, 35 из них уберут до конца года.