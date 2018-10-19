В рамках акции "Живи, лес!" в Брянской области высадили 4000 сеянцев сосны

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. 17 октября на территории учебно-опытного лесничества в Брянской области прошла акция "Живи, лес!", посвященная Году добровольца (волонтера), сообщается на официальном сайте правительства региона.

Участники акции высадили более 4000 сеянцев сосны, а также выполнили опытную подсадку главной породы, чтобы сократить сроки восстановления вырубленных площадей. На участках для этого предварительно была выполнена минерализация поверхности почвы.

В акции приняли участие сотрудники управления лесами Брянской области, учебно-опытного лесничества, профессорско-преподавательский состав Брянского государственного инженерно-технологического университета, студенты, школьники и волонтеры.