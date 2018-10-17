Почти 72 тыс деревьев высадили в Кемерово в этом году - власти

КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. С начала года на территории Кемерово высадили почти 72 тысячи деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В озеленительных акциях принимали участие работники культуры, спорта, образования, здравоохранения, крупные промышленные, строительные и энергетические компании. Всего с начала этого года на территории города высажено почти 72 тысячи деревьев", — говорится в сообщении.

По данным властей, более 19 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев посадили на территории жилых районов Ягуновский и Пионер в рамках рекультивации земель бывших шахтерских поселков, а также для создания "зеленого пояса" областного центра.

Кроме того, молодые деревья теперь растут в Парке Победы в Кедровке, скверах имени Резникова, Волошиной, Двужильного, за областной филармонией, зеленых зонах на бульваре Патриотов, улицах Халтурина и Волгоградской, микрорайоне "Юность" и жилом комплексе "Таежный" и других общественных пространствах.

В мэрии отметили, что благоустройству города также присоединились активисты и волонтеры. В конце мая жители столицы Кузбасса члены комитета территориального общественного самоуправления двух микрорайонов Заводского района совместно с учениками 99-й школы посадили 80 саженцев сирени в Сквере новорожденных. Летом в честь 100-летнего юбилея Кемерово жители поселка Промышленновский высадили 100 лип и дубов в Парке Победы, а ветераны шахты имени Волкова посадили липы в сквере памяти погибших шахтеров.