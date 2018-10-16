Школьники посетили Байкальский заповедник в рамках проекта «Моя Россия»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Байкальский государственный заповедник посетили почти 650 детей из разных регионов России в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", сообщает пресс-служба заповедника.

При поддержке Министерства культуры России и министерства туризма Бурятии был создан туристический маршрут "Легенды Бурятии", который предоставил возможность школьникам познакомиться с бурятской культурой и посетить озеро Байкал.

Национальная программа детского туризма "Моя Россия" создана при поддержке Министерства культуры РФ в 2012 году с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России. В программу 2018 года включено 12 туристических маршрутов, разработанных специально для детей.

Программа "Моя Россия" предоставляет детям из разных регионов России уникальную возможность расширить кругозор, получить новые знания о культурах народов, проживающих на территории России, а также побывать в разных уголках России.