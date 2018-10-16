Активисты ОНФ на Алтае прошли практику по борьбе с незаконными свалками

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае прошли первую практику по борьбе с незаконными свалками в школе общественных экологических инспекторов, сообщается на сайте организации.

В рамках образовательного проекта ОНФ по охране окружающей среды для активных граждан проводятся онлайн-семинары, с помощью которых они могут стать общественными экологическими инспекторами.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков обсудил со слушателями курса виды экологических нарушений и способы борьбы с ними. После этого активисты провели рейд по незаконным свалкам и обнаружили бытовые и строительные отходы на берегу реки Оби в Барнауле.

Активисты нанесли данные на интерактивную карту свалок, затем слушатели направили информацию о нарушениях в Росприроднадзор, администрацию Барнаула и природоохранную прокуратуру.