К концу 2024 года в Красноярске планируют сократить выбросы в воздух на 30%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В рамках национального проекта "Экология" планируется направить значительные усилия на улучшение качества атмосферного воздуха в Красноярске, что позволит к концу 2024 года снизить выбросы загрязняющих веществ в городе на 30% к уровню 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

"Национальный план "Экология" реализуется для достижения задач майского указа главы государства. Все приоритеты до 2024 года важны регионам Сибирского федерального округа. Предприятиям необходимы наилучшие доступные технологии, жителям — чистые воздух, вода и земля. Федеральные программы содержат предложения субъектов Федерации и будут реализовываться поэтапно совместно с территориями", — отметил Кобылкин.

В национальный проект "Экология", разработанный федеральным природоохранным ведомством, предложено включить около 30 мероприятий.

Сергей Меняйло отметил, что в комплексный план оздоровления территории СФО должны входить мероприятия, направленные на восстановление экологического состояния водных объектов, ликвидацию объектов накопленного вреда и несанкционированного размещения отходов.

"Только системный подход позволит эффективно решить поставленную задачу и достичь плановых показателей по улучшению экологической обстановки в Красноярском крае", — сказал Меняйло.