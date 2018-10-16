Экологи ВВО собрали на острове Врангеля 630 тонн металлических бочек

ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Экологи Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по очистке от металлолома арктического острова Врангеля, которые были запланированы на 2018 год, военнослужащие собрали около 630 тонн старых металлических бочек, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"Военнослужащие сводного экологического подразделения округа завершили работы по очистке острова от металлолома. Они собрали и с помощью пресса спрессовали около 630 тонн пустых металлических бочек, из них 330 тонн загружено в контейнеры и отправлено на материк", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время теплоход "Геннадий Цыганков" с грузом следует в бухту Завойко на Камчатку.

Уточняется, что сезон работ по очистке острова Врангеля начался в июне и завершился в октябре. В 2019 году работы по очистке острова продолжатся.

Экологи ВВО в этом году также занимались очисткой от металлолома острова Большой Шантар Шантарского архипелага в Хабаровском крае, где создан национальный парк. Планировалось собрать около 55 тонн крупногабаритного металлического мусора.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа. До 1990-х годов на острове также находились воинские части.