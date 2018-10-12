Власти Кузбасса в курсе экологических проблем и занимаются их решением

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Власти Кузбасса знают все экологические проблемы региона и разработали специальную программу по их решению, заявил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет". Празднование 300-летия Кузбасса состоится 6 июля 2021 года.

"Мы знаем, что у нас есть экологические проблемы, мы знаем их оценку. И у нас есть целая программа по решению этих экологических проблем, потому что так быстро эти проблемы не решить", — сказал Цивилев на пресс-конференции.

"Во-первых, на будущее все месторождения, на которые лицензии будут выдаваться – мы уже договорились с министерством природных ресурсов России, что это программа двух ключей – без учета (мнения – ред.) нашего региона лицензия даваться не будет, а в лицензии будут прописаны дополнительные экологические условия", — сказал Цивилев, уточнив, что требования могут касаться необходимости переселения жителей и восстановления нарушенных земель.

Он отметил, что большинство добывающих компаний, работающих в Кемеровской области, относятся к социально ориентированным.

"Для решения проблемы с отходами, накопившимися с давних времен, мы привлекаем лучших специалистов. Мы сегодня переходим на самые современные способы добычи угля, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду… Мы намерены перевести нашу крупногабаритную технику на газомоторное топливо, а в дальнейшем, возможно, на электрические двигатели. Такой вопрос тоже у нас рассматривается. Мы вводим обязательную тысячеметровую зону до населенного пункта – есть предприятия, которые добровольно увеличили эту зону до 2 тысяч", — рассказал глава Кузбасса.

"Кузбасс – это мировая площадка по отработке самых современных технологий по добыче, обогащению угля, по экологической и промышленной безопасности и по углехимии", — добавил Цивилев.