ОНФ добился создания крупнейшего в России "зеленого щита" в Иркутске

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вокруг Иркутска появился "зеленый щит" общей площадью 190 тысяч гектаров. Соответствующее постановление было принято на сессии законодательного собрания Иркутской области. Ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города было подано региональным отделением Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба движения.

Данный зеленый пояс стал крупнейшим в стране, его площадь в семь раз превышает площадь самого Иркутска и в два раза — площадь Москвы в пределах МКАД.

Председатель законодательного собрания области Сергей Сокол назвал создание "зеленого щита" масштабным проектом, который имеет большое социальное и экологическое значение.

"Нам удалось в результате детальной проработки вопроса с участием депутатов законодательного собрания, правительства области, регионального отделения ОНФ согласовать общую площадь зеленого пояса вокруг агломерации Иркутск — Ангарск — Шелехов. Были учтены аспекты, связанные с перспективным развитием этих территорий. Итогом всестороннего обсуждения стало утверждение площади зеленого пояса в 190 тысяч гектаров. Отмечу, что в других регионах, где лесопарковые зоны уже созданы, их площадь значительно меньше", — рассказал он.

В свою очередь координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович пояснил, что создание "зеленого щита" в регионе ранее тормозилось рядом обстоятельств, что привело к нарушению федерального законодательства и принятию мер прокурорского реагирования.

"Прежним созывом регионального парламента в установленный законом срок не было принято решение о создании либо об отказе в создании лесопаркового зеленого пояса по причине того, что руководитель общественной палаты региона единолично отозвал представленный пакет документов. Мы обратились в областную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий заксобрания и общественной палаты. Надзорное ведомство поддержало общественников и приняло меры для устранения нарушений федерального законодательства", — отметил он.